Новая схема обмена рублей в Турции может оказаться опасной

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», в Telegram можно встретить множество предложений по обмену валюты по следующей схеме: отправить рубли в Турцию по системе быстрых платежей, а по приезде забрать наличные в евро, долларах или турецких лирах. При обмене сумм от 30 тысяч рублей доступна услуга доставки. Обменные пункты имеются в Стамбуле, Алании и Анталье. Курс обмена – 3,7 рубля за лиру и 66,8 рубля за доллар при курсе Центробанка в 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар.
Однако схема имеет подводные камни. Так как это сделка между физическими лицами, она может оказаться мошенничеством. Переводы осуществляются через Систему быстрых платежей: вернуть такие переводы в случае выявления мошеннической схемы не выйдет. По приезде турист может получить фальшивые купюры или быть ограбленным злоумышленниками. Эксперты напоминают, что у туристов по-прежнему остается способ приобретения валюты в российских банках и перевода средств на иностранные счета из российских банков, не попавших под санкции.