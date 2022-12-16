Новая схема обмена рублей в Турции может оказаться опасной

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», в Telegram можно встретить множество предложений по обмену валюты по следующей схеме: отправить рубли в Турцию по системе быстрых платежей, а по приезде забрать наличные в евро, долларах или турецких лирах. При обмене сумм от 30 тысяч рублей доступна услуга доставки. Обменные пункты имеются в Стамбуле, Алании и Анталье. Курс обмена – 3,7 рубля за лиру и 66,8 рубля за доллар при курсе Центробанка в 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар.