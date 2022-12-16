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Новая схема обмена рублей в Турции может оказаться опасной

16 декабря 04:40
Невозможность расплатиться в Турции картами российских банков приводит туристов из России к необходимости искать выходы для оплаты.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», в Telegram можно встретить множество предложений по обмену валюты по следующей схеме: отправить рубли в Турцию по системе быстрых платежей, а по приезде забрать наличные в евро, долларах или турецких лирах. При обмене сумм от 30 тысяч рублей доступна услуга доставки. Обменные пункты имеются в Стамбуле, Алании и Анталье. Курс обмена – 3,7 рубля за лиру и 66,8 рубля за доллар при курсе Центробанка в 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар.

Однако схема имеет подводные камни. Так как это сделка между физическими лицами, она может оказаться мошенничеством. Переводы осуществляются через Систему быстрых платежей: вернуть такие переводы в случае выявления мошеннической схемы не выйдет. По приезде турист может получить фальшивые купюры или быть ограбленным злоумышленниками. Эксперты напоминают, что у туристов по-прежнему остается способ приобретения валюты в российских банках и перевода средств на иностранные счета из российских банков, не попавших под санкции.

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