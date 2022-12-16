Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено

Арбитражный суд Омской области вынес решение по заявлению Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». Это предприятие на треть принадлежит Владимиру Константиновичу Веретено, президенту группы компаний «Оша», а директором является Константин Александрович Веретено. Согласно открытым данным, долг БМС по налогам составляет на 15 декабря всего девять тысяч рублей, так что судья остановил производство по делу.
Интересно, что в ноябре о своем намерении добиваться банкротства БМС заявил конкурсный управляющий ликеро-водочного завода «Оша» — еще одной составляющей бизнес-империи семьи Веретено, уже признанной несостоятельным должником. На данный момент производство в связи с этим заявлением не ведется.
Напомним: группа компаний «Оша» была признана банкротом в январе 2020 года по требованию Налоговой службы. При этом руководство предприятия не раз заявляло, что налоги, по которым образовался огромный долг, были начислены незаконно. Глава группы компаний, Владимир Веретено, в течение нескольких созывов заседал в региональном парламенте, а сейчас там заседает его сын Игорь.