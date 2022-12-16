Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено

Напомним: группа компаний «Оша» была признана банкротом в январе 2020 года по требованию Налоговой службы. При этом руководство предприятия не раз заявляло, что налоги, по которым образовался огромный долг, были начислены незаконно. Глава группы компаний, Владимир Веретено, в течение нескольких созывов заседал в региональном парламенте, а сейчас там заседает его сын Игорь.