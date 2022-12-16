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Мошенники начали собирать деньги с омичей под видом сотрудников Роспотребнадзора

Сегодня, 02:38
Фото: 1MI

Мошенники начали обманывать омичей под видом сотрудников Роспотребнадзора

В региональном Роспотребнадзоре предупредили омичей о новой мошеннической схеме.

Роспотребнадзор по Омской области предупреждает омичей о появлении нового вида мошенничества. Злоумышленники обманывают индивидуальных предпринимателей и юридические лица под видом сотрудников ведомства.

Мошенники звонят омичам и предлагают им перевести деньги для того, чтобы оказать помощь военнослужащим и мобилизованным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Конечно, это является лишь поводом, чтобы похитить чужие средства.

«Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи», — добавили в пресс-службе ведомства.
#Общество#Вероника Жукова#Новости#Омск#Мошенник#Телефонные мошенники#Роспотребнадзор
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