Мошенники начали собирать деньги с омичей под видом сотрудников Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Омской области предупреждает омичей о появлении нового вида мошенничества. Злоумышленники обманывают индивидуальных предпринимателей и юридические лица под видом сотрудников ведомства.
Мошенники звонят омичам и предлагают им перевести деньги для того, чтобы оказать помощь военнослужащим и мобилизованным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Конечно, это является лишь поводом, чтобы похитить чужие средства.
«Управление Роспотребнадзора по Омской области, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи», — добавили в пресс-службе ведомства.