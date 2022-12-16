Марокко подаст жалобу в FIFA на судейство в полуфинале ЧМ-2022

Королевская марокканская футбольная федерация заявила о намерении направить официальную жалобу в FIFA на работу бригады судей во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Footmercato. Марокканцы не согласны с судейством матча, в котором сборная страны встречалась с французскими футболистами и проиграла им со счетом 2:0.
Сборная Марокко убеждена, что судьи обязаны были назначить два пенальти в первом тайме в ворота Уго Льориса. Первый эпизод случился на 27-й минуте: столкнулись Тео Эрнандес и Софиан Буфаль. Игрок французской сборной в борьбе за мяч вел себя чрезмерно агрессивно, однако желтую карточку дали Буфалю.
Второй эпизод случился с Селимом Амаллахом. Сесар Рамос отказался назначать пенальти в ворота сборной Франции, что вызвало недовольство марокканских болельщиков, решивших, судейская команда помогает французам. Марокканцы считают, что шансов на оперативное рассмотрение жалобы нет. Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет 18 декабря.