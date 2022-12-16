Марокко подаст жалобу в FIFA на судейство в полуфинале ЧМ-2022

Королевская марокканская футбольная федерация заявила о намерении направить официальную жалобу в FIFA на работу бригады судей во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Footmercato. Марокканцы не согласны с судейством матча, в котором сборная страны встречалась с французскими футболистами и проиграла им со счетом 2:0.