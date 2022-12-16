Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Марокко подаст жалобу в FIFA на судейство в полуфинале ЧМ-2022

Сегодня, 10:55
Речь идет о судействе матча Марокко и Франции.

Королевская марокканская футбольная федерация заявила о намерении направить официальную жалобу в FIFA на работу бригады судей во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Footmercato. Марокканцы не согласны с судейством матча, в котором сборная страны встречалась с французскими футболистами и проиграла им со счетом 2:0.

Сборная Марокко убеждена, что судьи обязаны были назначить два пенальти в первом тайме в ворота Уго Льориса. Первый эпизод случился на 27-й минуте: столкнулись Тео Эрнандес и Софиан Буфаль. Игрок французской сборной в борьбе за мяч вел себя чрезмерно агрессивно, однако желтую карточку дали Буфалю.

Второй эпизод случился с Селимом Амаллахом. Сесар Рамос отказался назначать пенальти в ворота сборной Франции, что вызвало недовольство марокканских болельщиков, решивших, судейская команда помогает французам. Марокканцы считают, что шансов на оперативное рассмотрение жалобы нет. Финальный матч между Францией и Аргентиной пройдет 18 декабря. 

Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено
Сегодня, 07:13
Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП
Сегодня, 09:32
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Сегодня, 11:10
Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США
Сегодня, 07:38
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Сегодня, 09:03