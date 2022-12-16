Липецкие чиновники предложили инвалиду жилье без удобств

Общественная служба новостей делится подробностями данной ситуации. Известно, что женщине 46 лет. У нее диагностирован рассеянный склероз. Она живет вместе с матерью в аварийном доме в деревне Панкратовка Липецкой области.
Мать женщины-инвалида несколько раз обращалась к местным властям с просьбой об улучшении жилищных условий. Им предложили на время переехать в жилье маневренного фонда, которое находится в соседней деревне.
Оказалось, это состояние этого жилья еще хуже аварийного дома, где жили женщины: стены разваливаются, нет ни пола, ни потолка, ни дверей. Сюда не подведены основные коммуникации, необходимые для комфортного проживания — газ, вода, электричество.
Следует отметить, что 15 декабря на эту ситуацию обратили внимание в СКР.