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Липецкие чиновники предложили инвалиду жилье без удобств

Сегодня, 11:38
Под Липецком парализованной женщине предложили переехать из ветхого аварийного дома в хижину, где нет ни пола, ни потолка, ни коммуникаций.

Общественная служба новостей делится подробностями данной ситуации. Известно, что женщине 46 лет. У нее диагностирован рассеянный склероз. Она живет вместе с матерью в аварийном доме в деревне Панкратовка Липецкой области.

Мать женщины-инвалида несколько раз обращалась к местным властям с просьбой об улучшении жилищных условий. Им предложили на время переехать в жилье маневренного фонда, которое находится в соседней деревне.

Оказалось, это состояние этого жилья еще хуже аварийного дома, где жили женщины: стены разваливаются, нет ни пола, ни потолка, ни дверей. Сюда не подведены основные коммуникации, необходимые для комфортного проживания — газ, вода, электричество.

Следует отметить, что 15 декабря на эту ситуацию обратили внимание в СКР.

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