Кубок Первого канала опустошает «Авангард». В сборную вызвали капитана омской команды

Posted 16 декабря 2022, 12:47
Published 16 декабря 2022, 12:47
Modified 16 декабря 2022, 12:47
Updated 16 декабря 2022, 12:47
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил, что сборная России вызвала капитана Дамира Шарипзянова к другим «ястребам».
Дамир Шарипзянов уже тренировался сегодня в связке с Семеном Чистяковым. Сергей Толчинский и Арсений Грицюк отрабатывали связку с Кириллом Семеновым, воспитанником «Авангарда», сейчас работающего с клубом «АК Барс». Сочетания игроков отрабатывались на московской «ЦСКА-Арене». Омичей поставили во второе звено.
Уже 17 декабря пройдет первая встреча Кубка. Россия сыграет с Казахстаном, матч начнется в 14:30 по московскому времени.
Напомним, что до последнего момента в сборной происходили постоянные замены. За 4 дня до первого матча Владимира Ткачева из-за травмы заменили Сергеем Толчинским. Вчера команда успела провести новогодний корпоратив, «Авангард» брал паузу для подготовки к Кубку Первого канала. А уже сегодня четверо хоккеистов тренировались в Москве. «Ястребы» вернутся к встречам чемпионата КХЛ 19 декабря.
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