Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Из Омска в Самарканд собираются запустить первые самолеты

Сегодня, 09:53
Фото: omskportal.ru
Губернатор Омской области обсудил возможность запуска прямых рейсов в Узбекистан с главой Навоийской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках официального визита в Узбекистан обсудил сотрудничество с главой Навоийской области Норматом Турсуновым. Одним из вопросов на повестке была возможность запуска прямых авиарейсов в Самарканд из Омска.

«Мы прорабатываем прямое авиасообщение между Омском и Самаркандом. Обе стороны заинтересованы в увеличении туристического потока, и авиасообщение может обеспечить нам эту возможность, — рассказал Бурков. — В дальнейшем будем работать с Росавиацией по вопросу разрешения пролётов на территории нашего региона с посадкой в городе Омске».

В пресс-службе областного правительства добавили, что на следующей неделе в Омск прибудет делегация из Узбекистана, с которой будет обсуждаться частота и количество рейсов в Самарканд. Предполагается, что прямое авиасообщение позволит повысить и деловую активность с обеих сторон.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Бурков#Александр Бурков#Самолет#Самарканд#Авиасообщение#Омск
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено
Сегодня, 07:13
Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП
Сегодня, 09:32
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Сегодня, 11:10
Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США
Сегодня, 07:38
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Сегодня, 09:03