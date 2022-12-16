Из Омска в Самарканд собираются запустить первые самолеты

Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках официального визита в Узбекистан обсудил сотрудничество с главой Навоийской области Норматом Турсуновым. Одним из вопросов на повестке была возможность запуска прямых авиарейсов в Самарканд из Омска.
«Мы прорабатываем прямое авиасообщение между Омском и Самаркандом. Обе стороны заинтересованы в увеличении туристического потока, и авиасообщение может обеспечить нам эту возможность, — рассказал Бурков. — В дальнейшем будем работать с Росавиацией по вопросу разрешения пролётов на территории нашего региона с посадкой в городе Омске».
В пресс-службе областного правительства добавили, что на следующей неделе в Омск прибудет делегация из Узбекистана, с которой будет обсуждаться частота и количество рейсов в Самарканд. Предполагается, что прямое авиасообщение позволит повысить и деловую активность с обеих сторон.