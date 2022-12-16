Из Омска в Самарканд собираются запустить первые самолеты

В пресс-службе областного правительства добавили, что на следующей неделе в Омск прибудет делегация из Узбекистана, с которой будет обсуждаться частота и количество рейсов в Самарканд. Предполагается, что прямое авиасообщение позволит повысить и деловую активность с обеих сторон.