Западные политики обещают полностью поддержать Киев. Об этом рассказал в беседе с Общественной службой новостей военный историк Юрий Кнутов. Эксперт назвал две основных цели подготовки декларации.
Так, данный документ станет рычагом давления на те страны Евросоюза, которые призывают к мирным переговорами и сохранению Крыма и освобожденных территорий Донбасса за Россией. Декларация также продемонстрирует, что никакого новогоднего перемирия не предвидится, и РФ по-прежнему будет находиться под давлением Запада.
Официальные лица России неоднократно заявляли, что российские войска не оставят каких-либо территорий. Кнутов уточнил, что Запорожье и Херсонскую область необходимо освободить, поскольку эти регионы теперь часть РФ. О «разделе» бывших украинских территорий речи быть не может. Разговоры на эту тему историк назвал провокацией. Приняв такие условия, Россия покажет слабость, а Запад по-прежнему будет давить своими санкциями.
Таким образом, готовящаяся декларация — это сигнал России для консолидации и завершения перестройки военно-промышленного комплекса и смещения экономических ориентиров на восточноазиатские страны и Латинскую Америку.