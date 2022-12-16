Историк Кнутов: Евросоюз и НАТО посылают России новый сигнал

Официальные лица России неоднократно заявляли, что российские войска не оставят каких-либо территорий. Кнутов уточнил, что Запорожье и Херсонскую область необходимо освободить, поскольку эти регионы теперь часть РФ. О «разделе» бывших украинских территорий речи быть не может. Разговоры на эту тему историк назвал провокацией. Приняв такие условия, Россия покажет слабость, а Запад по-прежнему будет давить своими санкциями.