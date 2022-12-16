Инсталляция из трупов животных — дань современному искусству?

Именно в этом селе вспыхнул масштабный скандал, и камнем преткновения среди местных жителей стало современное искусство. Подавляющее население бьёт тревогу: не разделяет энтузиазма молодых художников, которые в полисаднике повесили трупы крыс и прибили к столбу бычье ухо! Омичи признаются — терпение на исходе. Воспитывать экстравагантных новосёлов, которые своими творения и пугают местных детей, не намерены — намерены искать поддержки в вышестоящих инстанциях и выдворить художников из села.
Как подобные демонстрация ущемляют права случайных зрителей? Почему полиция не привлекает творческих натур к уголовной ответственности? И имеет ли право недовольное большинство выселить проблемных соседей из деревни посредством коллективной петиции? Местные жители в отчаянии готовы придать региональный конфликт максимальной огласке и обращаться за помощью к президенту нашей страны.
Откровения и угрозы; разоблачающие снимки с места событий и жалобы обеспокоенных родителей… Новые подробности не совсем классического «сельского криминала», а также свежие детали ещё нескольких резонансных историй, которые прогремели в социальных сетях на этой неделе и взбудоражили общественность, зрители увидят в новом выпуске проекта «Основано на реальных событиях. Омск». Сегодня, на 12 канале, сразу после итогового «Часа Новостей» — в 20 часов.
Авторская программа «Основано на реальных событиях. Омск» выходит на 12 канале каждую пятницу уже больше двух лет. С момента первого появления на экранах проект претерпел ряд изменений. С каждым годом создатели развивают и расширяют контент, в результате чего, продолжают успешно выдерживает конкуренцию с прочими региональными проектами. Зрительское внимание «Основано» завоёвывает не только в формате телевидения. Материалы, создаваемые в рамках проекта, приковывают к себе пристальное внимание аудитории и на различных интернет-площадках: в частности, официальном сайте «12 канала» и YouTube. Об этом говорят рейтинги.
Проект представляет собой еженедельную хронику самых громких происшествий на колёсах; эксклюзивные подробности резонансных уголовных дел; увлекательные интервью с людьми в погонах о работе тех, кто стоит на страже закона. Основываясь на комментариях следователей, оперативников уголовного розыска, записях следственных экспериментов, показаниях свидетелей и откровениях преступников — ведущая программы Ангелина Рунова разбирается в причинах произошедшего.
Впрочем, подборкой криминальных историй проект не ограничивается. Программа успешно справляется и с образовательной функцией. Через тематические рубрики, в рамках которых автор разбирается в стандартных ситуациях и анализирует популярные киноленты, телезрители повышают свою юридическую грамотность и учатся смотреть на мир глазами профессиональных силовиков на примере шедевров советского кинематографа.
Больше криминальных ребусов и свежих подробностей самых резонансных происшествий — в проекте «Основано на реальных событиях. Омск» сегодня, 16 декабря в 20:00 на 12 канале.
Все выпуски проекта доступны по ссылке —