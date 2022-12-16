Инсталляция из трупов животных — дань современному искусству?

Авторская программа «Основано на реальных событиях. Омск» выходит на 12 канале каждую пятницу уже больше двух лет. С момента первого появления на экранах проект претерпел ряд изменений. С каждым годом создатели развивают и расширяют контент, в результате чего, продолжают успешно выдерживает конкуренцию с прочими региональными проектами. Зрительское внимание «Основано» завоёвывает не только в формате телевидения. Материалы, создаваемые в рамках проекта, приковывают к себе пристальное внимание аудитории и на различных интернет-площадках: в частности, официальном сайте «12 канала» и YouTube. Об этом говорят рейтинги.