Инфекционист Малышев рассказал о способах защиты от гриппа

О способах защиты от этого заболевания рассказал в беседе с Общественной службой новостей врач-инфекционист Николай Малышев.
Прежде всего эксперт отметил, что коронавирусная инфекция, грипп и другие ОРВИ распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. Чтобы уменьшить риск заражения, нужно вакцинироваться, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещение.
Ранее специалисты рассказали ОСН об опасных последствиях свиного гриппа. Эта инфекция начинается с простого першения в горле. Однако оно может привести к таким серьезным осложнениям, как пневмония, фронтиты, синуситы, отиты. Отмечается, что протекает само заболевание достаточно тяжело.