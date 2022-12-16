Инфекционист Малышев рассказал о способах защиты от гриппа

Ранее специалисты рассказали ОСН об опасных последствиях свиного гриппа. Эта инфекция начинается с простого першения в горле. Однако оно может привести к таким серьезным осложнениям, как пневмония, фронтиты, синуситы, отиты. Отмечается, что протекает само заболевание достаточно тяжело.