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Инфекционист Малышев рассказал о способах защиты от гриппа

Сегодня, 11:36
Врачи напомнили, что сейчас в стране началась эпидемия свиного гриппа. Граждан призвали вернуться к масочному режиму и соблюдению социальных дистанций.

О способах защиты от этого заболевания рассказал в беседе с Общественной службой новостей врач-инфекционист Николай Малышев.

Прежде всего эксперт отметил, что коронавирусная инфекция, грипп и другие ОРВИ распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. Чтобы уменьшить риск заражения, нужно вакцинироваться, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещение.

Ранее специалисты рассказали ОСН об опасных последствиях свиного гриппа. Эта инфекция начинается с простого першения в горле. Однако оно может привести к таким серьезным осложнениям, как пневмония, фронтиты, синуситы, отиты. Отмечается, что протекает само заболевание достаточно тяжело.

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