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Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
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После холодных выходных в Омске ожидается потепление до -2 градусов

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, после выходных в Омск придет потепление.

Завтра, 17 декабря, ночь обещает быть морозной. Столбик термометра опустится до -26…-31 градусов. Днем же температура поднимется до  -15…-20. Местами возможен небольшой снег.

В воскресенье, 18 декабря, температура воздуха повысится и составит от -18 до -23 ночью и от -10 до -15 днем. Что касается осадков — ничего серьезного, только небольшой снег местами.

В первый день недели, 19 декабря, погода позволит омичам оставить валенки дома, температура ночью будет колебаться от -12 до -17, а днем значительно повысится до -2…-7 градусов. Однако не стоит расслабляться. Местами возможен мокрый снег, метель, снежные заносы на дорогах и снежный накат. Помимо этого, ветер достигнет 9-14 м/с, а в отдельных районах порывы дойдут до 17 м/с.

Фото: Обь-Иртышскоге УГМС

Отметим, что тепло надолго не задержится. Согласно данным интерактивного сервиса прогнозов «Ventusky», уже во вторник, 20 декабря температура вновь пойдет на спад и составит -14 градусов. А к следующей пятнице температура упадет до -27 градусов.

Фото: Скриншот сервиса Ventusky
#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода на выходных#Изменение погоды#Тепло#Мороз#Юлия Бармина
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