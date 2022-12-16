Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов

В первый день недели, 19 декабря, погода позволит омичам оставить валенки дома, температура ночью будет колебаться от -12 до -17, а днем значительно повысится до -2…-7 градусов. Однако не стоит расслабляться. Местами возможен мокрый снег, метель, снежные заносы на дорогах и снежный накат. Помимо этого, ветер достигнет 9-14 м/с, а в отдельных районах порывы дойдут до 17 м/с.