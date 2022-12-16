Было вашим, стало нашим. В Омске пенсионерка украла телефон в маршрутке

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, около остановки общественного транспорта «Дом туриста» с поличным задержали 61-летнюю женщину, совершившую карманную кражу.
Пенсионерка вытащила мобильный телефон из кармана 18-летней пассажирки маршрутки. Стоимость ущерба составила 45 тыс рублей. Девушка даже не заметила, что телефон пропал, об этом ей рассказали сотрудники полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит лишение свободы до 5 лет.
Напомним, ранее подобный случай произошел с сотрудницей Города55. Зайдя в маршрутку, девушка положила гаджет в карман плаща. А через несколько остановок обнаружила, что телефон пропал.