Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Было вашим, стало нашим. В Омске пенсионерка украла телефон в маршрутке

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская пенсионерка украла телефон у 18-летней девушки

Женщина вытащила мобильный телефон из кармана 18-летней девушки в маршрутке.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, около остановки общественного транспорта «Дом туриста» с поличным задержали 61-летнюю женщину, совершившую карманную кражу.

Пенсионерка вытащила мобильный телефон из кармана 18-летней пассажирки маршрутки. Стоимость ущерба составила 45 тыс рублей. Девушка даже не заметила, что телефон пропал, об этом ей рассказали сотрудники полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, ранее подобный случай произошел с сотрудницей Города55. Зайдя в маршрутку, девушка положила гаджет в карман плаща. А через несколько остановок обнаружила, что телефон пропал.

Омичка сама вышла на след женщины, укравшей ее сотовый, но гаджет ей так и не вернули
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Кража#Телефон#Пенсионерка
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено
Сегодня, 07:13
Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП
Сегодня, 09:32
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Сегодня, 11:10
Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США
Сегодня, 07:38
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Сегодня, 09:03