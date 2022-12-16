Автоэксперт Субботин: необходимо ввести ограничение скорости электросамокатов

Эксперт уверен, что такие транспортные средства являются очень опасными, и их скорость должна быть законодательно ограничена.
По словам специалиста, у самокатов, предоставляемых в прокат, скорость будет ограничена на уровне электронного обеспечения. Об этом пишет Russian.rt.com.
Субботин считает, что будет непросто организовать проверки владельцев частных самокатов, но с прокатчиками, определенно, следует работать.
стало известно об утверждении Росстандартом ГОСТа об установлении предельно допустимой скорости электросамокатов и подобных им индивидуальных транспортных средств до 25 км/ч.
Ограничение вступает в силу с 1 февраля 2023 года.