Атаман из Ставрополья призвал проверить ряд чиновников на госизмену из-за передела КМ

Он написал обращение в Генпрокуратуру РФ и к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку действий ряда чиновников и бизнесменов. Об этом сообщил newstracker.
Причиной обращения атамана стало решение Гагаринского суда Москвы по иску Генпрокуратуры РФ. Конфликт возник вокруг 1763 объектов недвижимости в составе 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура потребовала считать приватизацию некоторых здравниц, питьевых бюветов, гостиниц незаконной и вернуть их государству. Ответчиками выступили 106 лиц, многие из которых – сегодняшние собственники санаториев.
Участники рынка санаторно-курортных услуг возмутились данным процессом. Они считают, что единовременная деприватизация большого числа объектов обрушит инфраструктуру Кавминвод. Десятки санаториев закроются, тысячи человек потеряют работу. Несогласные с процессом сообщают о многочисленных нарушениях, допущенных в решении Гагаринского суда.
Как заявил атаман, в деле много нестыковок. По его мнению, это говорит о том, что иск и решение по нему формировались впопыхах. В стремительной деприватизации курортных объектов Сергей Попов видит диверсию, подрывающую экономику Ставропольского края.
Попов считает, что передел бизнеса на КМВ является, возможно, продолжением конфликта между спикером СФ Валентиной Матвиенко и председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. По его версии, на стороне Матвиенко выступают ее сын, петербургский предприниматель Сергей Матвиенко, и сенатор от Ставропольского края, представитель кавминводского клана Михаил Афанасов.
В числе санаториев, которые Генпрокуратура планирует вернуть государству, нет объектов, подконтрольных Афанасову и его родственникам. Ранее стало известно, что Сергей Матвиенко желает контролировать половину минеральных скважин региона.
По мнению Попова, под видом межэлитного конфликта и передела собственности на Кавминводах подрываются основы государственности. Неслучайно судебный процесс совпал с событиями на Украине.