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Агрессия и неоправданная ненависть. Омич едва не разрушил стенды о войне

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич испортил стенды о Великой Отечественной войне и попал под суд

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пяти лет колонии.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов».

Дело касается вандализма в поселке Черлак. 30 августа 2022 года некий мужчина в парке Победы несколько раз ударил стенды с информацией об участниках Великой Отечественной войне, испортив их.

Все происходящее попало на запись камер видеонаблюдения, и это позволило установить личность вандала — им оказался 31-летнйи местный житель. Мужчину задержали, началась проверка, которая закончилась уголовным делом.

Теперь омичу грозит наказание вплоть до 5 лет колонии либо штрафа в размере до 5 млн рублей. Вдобавок к этому с мужчины могут взыскать стоимость восстановления стендов. Проверка продолжается. 

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Война#Стенд#Разрушение
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