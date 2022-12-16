Агрессия и неоправданная ненависть. Омич едва не разрушил стенды о войне

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов».
Дело касается вандализма в поселке Черлак. 30 августа 2022 года некий мужчина в парке Победы несколько раз ударил стенды с информацией об участниках Великой Отечественной войне, испортив их.
Все происходящее попало на запись камер видеонаблюдения, и это позволило установить личность вандала — им оказался 31-летнйи местный житель. Мужчину задержали, началась проверка, которая закончилась уголовным делом.
Теперь омичу грозит наказание вплоть до 5 лет колонии либо штрафа в размере до 5 млн рублей. Вдобавок к этому с мужчины могут взыскать стоимость восстановления стендов. Проверка продолжается.