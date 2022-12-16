Агрессия и неоправданная ненависть. Омич едва не разрушил стенды о войне

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Умышленное повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов».