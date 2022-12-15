Жильцы многоэтажки на улице Блюхера заподозрили подделку протокола общего собрания

Соседи согласились и начали рассматривать варианты, но старшая по дому заявила, что будет работать только с конкретной организацией. Жильцы проинспектировали дома, которые обслуживает предложенная компания, и остались не удовлетворены. Они попросили время на раздумье, прежде чем проводить голосование. Людмила Глинко вспоминает: «Сначала было сказано: давайте месяц узнать все про компанию, потом — нет, месяца много, две недели, хорошо, порешали на две недели, разошлись, никакие бюллетени никто не заполнял».
Решение о смене управляющей компании собственники должны были принять 11 декабря, но за день до назначенной даты им сообщили, что собрание уже состоялось и за предложенную старшей по дому управляющую компанию набралось 68% голосов. Группа жильцов провела расследование и выявила нарушения при подготовке протокола. Вера Кайгородцева, жительница дома № 30 на ул. Блюхера: «Пошли по соседям, на моем этаже люди, которые не собственники, три человека расписались. Левые подписи!»
По словам жильцов, предоставить протокол общего собрания и листы голосования для ознакомления старшая по дому отказалась, сославшись на то, что документы уже отправлены в Госжилинспекцию.
Подробности этой истории смотрите в программе «Управдом» 15 декабря в 20:00 на 12 канале.
Также корреспонденты редакции расскажут, как проверить легитимность протоколов общих собраний и как минимизировать шансы особо предприимчивых граждан подделать подписи.
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