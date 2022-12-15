Жильцы многоэтажки на улице Блюхера заподозрили подделку протокола общего собрания

Соседи согласились и начали рассматривать варианты, но старшая по дому заявила, что будет работать только с конкретной организацией. Жильцы проинспектировали дома, которые обслуживает предложенная компания, и остались не удовлетворены. Они попросили время на раздумье, прежде чем проводить голосование. Людмила Глинко вспоминает: «Сначала было сказано: давайте месяц узнать все про компанию, потом — нет, месяца много, две недели, хорошо, порешали на две недели, разошлись, никакие бюллетени никто не заполнял».