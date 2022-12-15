Врач рассказала, когда проявляются первые симптомы свиного гриппа

Она отметила, что люди, заболевшие свиным гриппом (штамм H1N1) нередко жалуются на сухой кашель в начале болезни. Затем, как правило, происходит повышение температуры до 39-40 градусов, а на второй-третий день появляются насморк, боль в горле и за грудиной, а также усиливается кашель. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на URA.RU.
Тарадеева также сообщила, что грипп нередко сопровождается проблемами с работой желудочно-кишечного тракта, проявляющимися в виде тошноты, рвоты и диареи, а тяжелая форма заболевания может спровоцировать тромбоз и кровоизлияния.