Врач рассказала, когда проявляются первые симптомы свиного гриппа

Она отметила, что люди, заболевшие свиным гриппом (штамм H1N1) нередко жалуются на сухой кашель в начале болезни. Затем, как правило, происходит повышение температуры до 39-40 градусов, а на второй-третий день появляются насморк, боль в горле и за грудиной, а также усиливается кашель. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на URA.RU.