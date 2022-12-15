Врач Онищенко: Детское шампанское необходимо запретить

Употребление безалкогольного шампанского сейчас настраивает детей на употребление крепких напитков в будущем. Следуя этой логике, детям можно предлагать и специальные детские сигареты. Тогда в будущем они будут настроены на курение. Однако никто этого не делает, утверждает эксперт.