Врач Онищенко: Детское шампанское необходимо запретить

Академик РАН, профессор, эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что детское шампанское было придумано специально, чтобы в создании ребенка стерся барьер между «детским» и «взрослым».
Врач считает, что в детском шампанском нет смысла. Он назвал этот напиток абсолютно вредной вещью, которую нужно запретить. Детей можно поить компотом, в шампанском же для них нет необходимости.
Эксперт отметил, что детское шампанское придумали производители крепких напитков, которые боятся потерять свой заработок, если граждане перестанут выпивать.
Употребление безалкогольного шампанского сейчас настраивает детей на употребление крепких напитков в будущем. Следуя этой логике, детям можно предлагать и специальные детские сигареты. Тогда в будущем они будут настроены на курение. Однако никто этого не делает, утверждает эксперт.
Ранее профессор Онищенко рассказал в беседе с ОНС о вреде курения вейпа. Он отметил, что это занятие негативно влияет на эндокринную систему и приводит к нарушению репродуктивной функции у мужчин.