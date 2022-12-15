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В суде оспорили сделку банкротящегося «Сибэлектрощита» на 10 миллионов

Сегодня, 09:20
Речь о договоре поручительства с ИП Антонюк.

Конкурсный управляющий ООО «НПО «Сибэлектрощит» Михаил Ахматгалиев направил в Арбитражный суд Омской области заявление о признании недействительным одного из договоров, заключенных руководством предприятия до банкротства. Речь о договоре поручительства, который был заключен в апреле 2020 года. Согласно этому документу, «Сибэлектрощит» стал поручителем за ООО «СиТЭЛ», которое взяло в долг у ИП Елены Антонюк 10 миллионов рублей.

НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и принадлежит бизнесмену Сергею Зотову. Оно было признано банкротом ровно год назад, 15 декабря 2021 года. У ООО «СиТЭЛ» специализация та же, учредитель и директор этой компании — Анна Сергеевна Зотова. Интересно, что она же в 2015 году была ликвидатором компании «ООО «МЭС «Сибэлектрощит».

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Сергей Зотов#Банкротство
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