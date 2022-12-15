В суде оспорили сделку банкротящегося «Сибэлектрощита» на 10 миллионов

НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и принадлежит бизнесмену Сергею Зотову. Оно было признано банкротом ровно год назад, 15 декабря 2021 года. У ООО «СиТЭЛ» специализация та же, учредитель и директор этой компании — Анна Сергеевна Зотова. Интересно, что она же в 2015 году была ликвидатором компании «ООО «МЭС «Сибэлектрощит».