В США предположили, что принц Генрих XIII встречался с дипломатами РФ

Предполагается, что одна из встреч прошла в День РФ, однако нет никаких доказательств, что принц говорил с российскими дипломатами именно о перевороте. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на The New York Times.
В американском издании также отмечается, что в ходе обысков у обвиняемых было найдено сорок единиц огнестрельного оружия и множество боеприпасов. .
В Кремле ранее прокомментировали задержание в Германии подозреваемых в намерении совершить военный переворот и заявили, что Москва не имеет никакого отношения к этим событиям.