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В США предположили, что принц Генрих XIII встречался с дипломатами РФ

Сегодня, 18:49
Американские журналисты сообщили, что принц Генрих XIII, подозреваемый в намерении захватить власть в Германии, имел беседу с российскими дипломатами в генконсульстве в Лейпциге.

Предполагается, что одна из встреч прошла в День РФ, однако нет никаких доказательств, что принц говорил с российскими дипломатами именно о перевороте. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на The New York Times.

В американском издании также отмечается, что в ходе обысков у обвиняемых было найдено сорок единиц огнестрельного оружия и множество боеприпасов.  .

В Кремле ранее прокомментировали задержание в Германии подозреваемых в намерении совершить военный переворот и заявили, что Москва не имеет никакого отношения к этим событиям.

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