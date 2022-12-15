В Петербурге сноубордист прицепился к машине и проехался по Невскому

В Санкт-Петербурге сноубордист при помощи троса прицепил себя к автомобилю и проехался по Невскому проспекту, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на kp.ru. Накануне в городе прошел снегопад.
За несколько дней в Петербурге выпало порядка 20 см снега, чем и решил воспользоваться спортсмен. Видео его «поездки» опубликовали в социальных сетях: на кадрах видно, как мужчина в оранжевых брюках едет на доске, держась за привязанный к машине трос.
На одном из сугробов сноубордист подпрыгнул, что также заметно на кадрах. Оштрафовали его или нет за нарушение ПДД — пока не известно.