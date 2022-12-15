В Петербурге сноубордист прицепился к машине и проехался по Невскому

За несколько дней в Петербурге выпало порядка 20 см снега, чем и решил воспользоваться спортсмен. Видео его «поездки» опубликовали в социальных сетях: на кадрах видно, как мужчина в оранжевых брюках едет на доске, держась за привязанный к машине трос.