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В Петербурге сноубордист прицепился к машине и проехался по Невскому

Сегодня, 13:47
Накануне в Северной столице прошел обильный снегопад.

В Санкт-Петербурге сноубордист при помощи троса прицепил себя к автомобилю и проехался по Невскому проспекту, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на kp.ru. Накануне в городе прошел снегопад.

За несколько дней в Петербурге выпало порядка 20 см снега, чем и решил воспользоваться спортсмен. Видео его «поездки» опубликовали в социальных сетях: на кадрах видно, как мужчина в оранжевых брюках едет на доске, держась за привязанный к машине трос.

На одном из сугробов сноубордист подпрыгнул, что также заметно на кадрах. Оштрафовали его или нет за нарушение ПДД — пока не известно. 

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