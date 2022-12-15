В Омской области снизилась смертность, и с начала года родилось 13,5 тыс. новых людей

В 2021 году с января по октябрь умерло 26 977 человек. За аналогичный период 2022 года умерло на 5366 человек меньше. Особенно радуют цифры за октябрь. Умерло почти в 2 раза меньше людей по сравнению с октябрем прошлого года. В целом, если сравнивать аналогичные периоды, убыль населения сократилась чуть больше, чем в 1,5 раза. В прошлом году с января по октябрь убыло 12380 человек.