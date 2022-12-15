В Омской области снизилась смертность, и с начала года родилось 13,5 тыс. новых людей

Омскстат опубликовал данные о естественном движении населения в регионе. С января 2022 года по октябрь общая убыль составила 8097 человек. Умерло 21611 человек, а родилось 13514.
В 2021 году с января по октябрь умерло 26 977 человек. За аналогичный период 2022 года умерло на 5366 человек меньше. Особенно радуют цифры за октябрь. Умерло почти в 2 раза меньше людей по сравнению с октябрем прошлого года. В целом, если сравнивать аналогичные периоды, убыль населения сократилась чуть больше, чем в 1,5 раза. В прошлом году с января по октябрь убыло 12380 человек.
С рождаемостью все не так радужно. В предыдущем году с января по октябрь появилось 14597 малышей, в этом году — только 13514. Самый пик рождаемости пришелся в этом году на август. Родилось 1518 малышей, тогда как, за июль 2020 года, например, появилось на свет 1644 человека. Вообще, стоит отметить, что красная линия на графике Омскстата, отвечающая за рождаемость, уверенно держится самого низа весь год.
Интересная ситуация складывается с браками и разводами в регионе. С января по октябрь зарегистрировали брак 11928 пар, что на 1771 пару больше, чем по октябрь в предыдущем году. Количество свадеб резко увеличилось после сентября. В октябре узаконили отношения 2373 пары, тогда как в прошлом году октябрь был скромный — 974 регистрации. Разводы держатся без особых изменений на уровне прошлых лет. Всего за 2022 год развелись 7351 пары, из них за октябрь — 814.