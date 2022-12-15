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В Омске военных торжественно проводили на службу

Сегодня, 07:52
Фото: пресс-служба администрации Омска
Торжественная церемония отправки омичей на службу прошла на территории исторического парка.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о мероприятии для призывников. В 11:00 в историческом парке «Россия – моя история» молодых омичей проводили на срочную службу.

Проводы прошли в торжественной обстановке, участвовали представители правительства Омской области, мэрии, военного комиссариата. Пришли проводить и от комитета солдатских матерей, и от духовенства.

Напомним, что в этом году осенний призыв начался на месяц позже, чем обычно. После предыдущей отправки срочников на службу в министерстве региональной безопасности подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу к участию в СВО привлекаться не будут

Всего планируется призвать более 2 тыс. человек, осенний призыв закончится 31 декабря. 

В омском военкомате рассказали, что ждет срочников из осеннего призыва
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#Дарья Зыкова#Общество#Армия#Новости#Омская область#Осенний призыв#Срочная служба
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