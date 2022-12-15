В Омске военных торжественно проводили на службу

Пресс-служба администрации Омска сообщила о мероприятии для призывников. В 11:00 в историческом парке «Россия – моя история» молодых омичей проводили на срочную службу.
Проводы прошли в торжественной обстановке, участвовали представители правительства Омской области, мэрии, военного комиссариата. Пришли проводить и от комитета солдатских матерей, и от духовенства.
Напомним, что в этом году осенний призыв начался на месяц позже, чем обычно. После предыдущей отправки срочников на службу в министерстве региональной безопасности подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу к участию в СВО привлекаться не будут.
Всего планируется призвать более 2 тыс. человек, осенний призыв закончится 31 декабря.