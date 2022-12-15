В Минцифры выступили простив запрета для уехавших из страны работать дистанционно

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ведомство, в каком формате будут работать сотрудники, это дело самих компаний.
В среду главой комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андреем Клишасом было анонсировано внесение в Госдуму запрета работать удаленно уехавшим из России сотрудникам. Чтобы они не смогли зарабатывать в российских компаниях, будучи не в России.
Но, как считают в Минцифре, это негативно скажется на развитии цифровых платформ и их конкурентоспособности. Другое дело, что иногда такие сотрудники являются администраторами критически важных приложений и систем обеспечения информационной безопасности. Или создают и развивают государственные информационные системы. По мнению ведомства, эти требования должны оговариваться госконтрактами.