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В Минцифры выступили простив запрета для уехавших из страны работать дистанционно

Сегодня, 08:33
В Минцифры выступили против того, чтобы законодательно запретит работать россиянам, живущим за границей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ведомство, в каком формате будут работать сотрудники, это дело самих компаний.

В среду главой комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андреем Клишасом было анонсировано внесение в Госдуму запрета работать удаленно уехавшим из России сотрудникам. Чтобы они не смогли зарабатывать в российских компаниях, будучи не в России.

Но, как считают в Минцифре, это негативно скажется на развитии цифровых платформ и их конкурентоспособности. Другое дело, что иногда такие сотрудники являются администраторами критически важных приложений и систем обеспечения информационной безопасности. Или создают и развивают государственные информационные системы. По мнению ведомства, эти требования должны оговариваться госконтрактами.

 

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