В Минцифры выступили простив запрета для уехавших из страны работать дистанционно

Но, как считают в Минцифре, это негативно скажется на развитии цифровых платформ и их конкурентоспособности. Другое дело, что иногда такие сотрудники являются администраторами критически важных приложений и систем обеспечения информационной безопасности. Или создают и развивают государственные информационные системы. По мнению ведомства, эти требования должны оговариваться госконтрактами.