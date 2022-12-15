В 2023 году в Надыме начнут строить центр единоборств

Ожидается, что центр единоборств сможет принимать состязания по боевым видам спорта любых уровней. В здании смогут разместиться около 500 посетителей: для них будут работать секции самбо, дзюдо, тренажерные залы. Сеть центров единоборств «Северный характер» работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 2020 года, ее отделения уже открыли двери в Салехарде, Новом Уренгое, Лабытнанги, селе Аксарка, поселке Харп. К 2025 году власти собираются открыть еще 12 таких объектов.