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В 2023 году в Надыме начнут строить центр единоборств

15 декабря 17:56
Новый центр единоборств «Северный характер» начнут строить в Надыме в 2023 году. Место для будущей стройки уже выбрано.

Как пишет Infox, новый спортобъект будет возведен на месте, где раньше находились ветхие деревянные дома. Сейчас их жильцов расселили, здания снесли и площадку готовят к началу строительства.

Ожидается, что центр единоборств сможет принимать состязания по боевым видам спорта любых уровней. В здании смогут разместиться около 500 посетителей: для них будут работать секции самбо, дзюдо, тренажерные залы. Сеть центров единоборств «Северный характер» работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 2020 года, ее отделения уже открыли двери в Салехарде, Новом Уренгое, Лабытнанги, селе Аксарка, поселке Харп. К 2025 году власти собираются открыть еще 12 таких объектов.

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