У омичей начнут выявлять грипп при помощи ПЦР-тестов

Правительство РФ одобрило предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ. По ее словам, это поможет снизить риски для заболевших.
Вчера, 14 декабря, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Теперь в больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции, используя ПЦР-тест.
Решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с COVID-19, отметили в правительстве.
Напомним, ранее стало известно, что за неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс случаев заболевания ОРВИ. При этом вирусы гриппа составили 56,7%, а вирусы не гриппозной этиологии — 43,3%.