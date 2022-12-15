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У омичей начнут выявлять грипп при помощи ПЦР-тестов

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
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В правительстве РФ выпустили соответствующее постановление, в связи с ростом заболеваемости гриппом.

Правительство РФ одобрило предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости тестирования на грипп людей с симптомами ОРВИ. По ее словам, это поможет снизить риски для заболевших.

Вчера, 14 декабря, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь в больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции, используя ПЦР-тест.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, в том числе в сочетании с COVID-19, отметили в правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что за неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс случаев заболевания ОРВИ. При этом вирусы гриппа составили 56,7%, а вирусы не гриппозной этиологии — 43,3%.

Болезнь не утихает. В Омской области за неделю серьезно заболели 19 тысяч человек
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#ПЦР-тест#Грипп#ОРВИ
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