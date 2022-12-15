Трех омичей начали судить за торговлю наркотиками в противотуберкулезном диспансере

Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело, которое завели на трех омичей. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Следователи выяснили, что в 2021 году один из фигурантов дела лечился в стационаре противотуберкулезного диспансера. Во время нахождения там он познакомился с двумя пациентами, которым предложил заняться незаконной торговлей наркотиками.
Один из них организовал канал сбыта синтетических наркотиков, а также платил соучастникам за распространение запрещенных веществ. Второй искал покупателей среди пациентов и продавал им товар, а третий доставлял товар на территорию диспансера.
Во время обысков у злоумышленников изъяли около 70 г наркотиков. Фигуранты дела вину не признали. Сегодня государственный обвинитель представит суду собранные по делу доказательства.