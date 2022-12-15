Столпы, поддерживающие север

Теперь они нуждаются в серьезном восстановлении. Общественники уже 4 года покупают на пожертвования стройматериалы и нанимают профессионалов.
О проекте:
Цикл документальных фильмов о старинных соборах Омского севера, которые находятся на грани разрушения. Включает в себя фильмы:
Эту часть проекта снимали дольше всего — съёмочная группа трижды выезжала в Тарский район. Снялся в этом фильме и популярный российский рэп-исполнитель Андрей Позднухов из группы 25/17.
Авторы телевизионного документального проекта — Наталья Змага и Наиль Нассретдинов.