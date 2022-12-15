Столпы, поддерживающие север

Документальный проект «СТОЛПЫ СЕВЕРА» начиная с 2019 года рассказывает об архитектурных жемчужинах Омского севера, которые были построены из дерева около 100–150 лет назад.

Теперь они нуждаются в серьезном восстановлении. Общественники уже 4 года покупают на пожертвования стройматериалы и нанимают профессионалов. О проекте: Цикл документальных фильмов о старинных соборах Омского севера, которые находятся на грани разрушения. Включает в себя фильмы: « Вятский скит » — фильм об уникальном старинном деревянном храме, который сохранился в Усть-Ишимском районе. Окруженный тайгой, он простоял больше ста лет! Добраться до заброшенной деревни Вятка можно лишь зимой, когда на Иртыше встаёт лёд, а летом — через паромную переправу. Фото: 12 канал « Венец Екатерины » — в основе этого фильма история деревянного храма в честь великомученицы Екатерины, который является самым большим по размерам сельским храмом в Сибири, и которому уже более 150 лет. Это самая большая по размерам сельская церковь в Сибири. В годы советской власти храм лишили купола, колонн и колокольни, но здание выдержало. Долгое время здесь был клуб. Герои картины — люди, хранящие память о былом величии храма. Фото: 12 канал Эту часть проекта снимали дольше всего — съёмочная группа трижды выезжала в Тарский район. Снялся в этом фильме и популярный российский рэп-исполнитель Андрей Позднухов из группы 25/17. « Княжий храм » — рассказ о храме Александра Невского в селе Екатериновка Тевризского района. Церковь расположена на живописном берегу реки Туй. Съёмочная группа отправилась туда вместе с участниками автомобильного Крестного хода и специалистами по деревянному зодчеству. Фото: 12 канал « Храм Серафима » — В селе Рагозино Седельниковского района сохранился уникальный деревянный храм с вековой историей. Здание храма Серафима Саровского построено в 1907 году на деньги сельчан-маслоделов. Здесь была артель и самая крупная водяная мельница севера региона. Храм построили из лиственницы на каменном фундаменте. В годы советской власти церковь обезглавили. Разобрали колокольню и купол. Службы возобновились лишь в 2000 году. В настоящее время местные жители пытаются своими силами восстановить былое величие сибирского храма и вернуть колокольный звон. Фото: 12 канал Авторы телевизионного документального проекта — Наталья Змага и Наиль Нассретдинов.