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СМИ: Запад ужасают успехи России в экономическом противостоянии

Сегодня, 15:01
Фото: pxhere.com
Российская Федерация одерживает победу над западными странами в экономическом противостоянии, и это, по мнению зарубежных журналистов, ввергает Запад в ужас.

Москве удалось нейтрализовать финансовую кампанию, развернутую в отношении нее американцами и их союзниками. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание 19FortyFive.

 

В материале отмечается, что Россия продолжает поставлять энергоносители ряду потребителей (в том числе в Европе), а рост цен отчасти компенсировал спад экспорта. Кроме того, по мнению экспертов, антироссийские санкционные ограничения не обрушили курс рубля, а инфляция с начала специальной военной операции (СВО) существенно снизилась, и ее уровень сейчас ниже, чем в некоторых западных странах.

 

Отсутствие успехов санкций многие западные аналитики объясняют накопительным эффектом ограничений и призывают еще немного подождать. 

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