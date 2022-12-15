СМИ: Запад ужасают успехи России в экономическом противостоянии

В материале отмечается, что Россия продолжает поставлять энергоносители ряду потребителей (в том числе в Европе), а рост цен отчасти компенсировал спад экспорта. Кроме того, по мнению экспертов, антироссийские санкционные ограничения не обрушили курс рубля, а инфляция с начала специальной военной операции (СВО) существенно снизилась, и ее уровень сейчас ниже, чем в некоторых западных странах.