Придется подождать. В Омске задержали три рейса

Сегодня, 15 декабря, в Омском аэропорту произошли очередные задержки самолетов.
Так, рейс авиакомпании «ЮВТаэро» должен был доставить пассажиров из Челябинска в Омск в 18:20, однако задержался. Точное время прибытия неизвестно.
Вторая задержка произошла у авиакомпании «Нордстар». Самолет должен был вылететь из Омска в Уфу в 15:40, но его перенесли на 17:45.
Также, задержалась и авиакомпания «ЮВТаэро». Омские пассажиры должны были вылететь в Челябинск в 19:20, но теперь ожидаемое время вылета — 20:00.
Напомним, что задержки рейсов в Омском аэропорту происходят нередко. Так, недавно были задержаны сразу четыре самолета.