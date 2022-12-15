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Придется подождать. В Омске задержали три рейса

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
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В Омском аэропорту произошли очередные задержки рейсов

Два самолета вылетят из Омска с задержкой, а один наоборот — задержится с прилетом.

Сегодня, 15 декабря, в Омском аэропорту произошли очередные задержки самолетов.

Так, рейс авиакомпании «ЮВТаэро» должен был доставить пассажиров из Челябинска в Омск в 18:20, однако задержался. Точное время прибытия неизвестно.

Вторая задержка произошла у авиакомпании «Нордстар». Самолет должен был вылететь из Омска в Уфу в 15:40, но его перенесли на 17:45.

Также, задержалась и авиакомпания «ЮВТаэро». Омские пассажиры должны были вылететь в Челябинск в 19:20, но теперь ожидаемое время вылета — 20:00.

Напомним, что задержки рейсов в Омском аэропорту происходят нередко. Так, недавно были задержаны сразу четыре самолета.

Очередные задержки. В Омске снова задержали несколько рейсов
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Самолет#Задержка самолета#Задержка#Рейс
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