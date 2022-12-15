Политолог Крутаков: США — виновник нового конфликта между Индией и Китаем

Конфликт между Индией и Китаем из-за территорий начался еще в 1960 году, когда Китай решил расширить границы бывшей империи Цин. В незаселенный регион Аксайчин были введены войска. Индия считала эти территории своими. Война на границе продолжалась два года, в результате регион перешел под контроль КНР. Граница получила название «линия фактического контроля». В 1993 и 1996 годах стороны приняли статус-кво и подписались, что ни одно из государства не вправе предпринимать действий, связанных с пересмотром этой линии.