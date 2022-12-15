Политолог Крутаков: США — виновник нового конфликта между Индией и Китаем

Общественная служба новостей разбирается, что является причиной столкновения — давнее противостояние государств или вмешательство третьей стороны в лице США?
Конфликт между Индией и Китаем из-за территорий начался еще в 1960 году, когда Китай решил расширить границы бывшей империи Цин. В незаселенный регион Аксайчин были введены войска. Индия считала эти территории своими. Война на границе продолжалась два года, в результате регион перешел под контроль КНР. Граница получила название «линия фактического контроля». В 1993 и 1996 годах стороны приняли статус-кво и подписались, что ни одно из государства не вправе предпринимать действий, связанных с пересмотром этой линии.
В 2020 году пограничные войска Индии и КНР вступили в открытое столкновение. Гальванскую долину Китай объявил своей территорий. Китайцы обвинили Индию в том, что она многократно пересекала границы и провоцировала китайские войска.
В 2021 году стороны договорились, что отведут передовые военные подразделения на границе. В связи с этими событиями в Индии существенно сократились продажи китайской продукции. Также были запрещены многие китайские приложения.
9 декабря 2022 году вновь произошла атака китайско-индийской границы со стороны Национально-освободительной армии Китая близ Таванга. По мнению российского политолога Леонида Крутакова, у китайцев нет мотивов для атаки индийской границы. Также у обеих сторон нет заинтересованности в конфликте. Он предположил, что посредством Индии США пытается дестабилизировать и разрушить внутреннее единство в рамках БРИКС и ШОС. Напомним, что в эти объединения входят и Индия, и Китай.
Таким образом, политический эксперт считает столкновение на индийско-китайской границе провокацией со стороны Запада.