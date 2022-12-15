Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России

Консалтинговая компания SRG провела исследования и выяснила, что за январь–ноябрь 2022 года самой дорогой торговой улицей России стал проспект Ямашева в Казани, сообщает РБК.
Максимальная арендная ставка на этой улице составляет 35 тыс рублей за квадратный метр в год. Немного дешевле аренда на улице Урицкого в Иркутске — 32 тыс рублей. Это второе место в списке городов с самой дорогой арендой.
На третьем месте в рейтинге расположился проспект Революции в Воронеже (29 тыс рублей), а на четвертом — Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (25 тыс рублей).
Омск оказался на пятой строчке в рейтинге. Аренда на проспекте Мира стоит 24 тыс рублей за квадратный метр в год — это максимум в городе по итогам 2022 года. Вместе с Омском пятое место делит Краснодар, где располагается улица Красная. В центре южного города аренда стоит столько же, сколько и в центре омских Нефтяников.
Ранее Город55 сообщал, что с 9 января 2023 года в кинотеатре «Кристалл» на проспекте Мира в Омске откроется новое отделение МФЦ. Вероятно, для госорганизаций аренда помещений в здании КДЦ не стала слишком дорогой.