Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России

Сегодня, 03:19
Фото: 1MI

Проспект Мира в Омске стал одной из самых дорогих улиц в России

Аренда на проспекте Мира стоит 24 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год. Это один из самых дорогих показателей в стране.

Консалтинговая компания SRG провела исследования и выяснила, что за январь–ноябрь 2022 года самой дорогой торговой улицей России стал проспект Ямашева в Казани, сообщает РБК.

Максимальная арендная ставка на этой улице составляет 35 тыс рублей за квадратный метр в год. Немного дешевле аренда на улице Урицкого в Иркутске — 32 тыс рублей. Это второе место в списке городов с самой дорогой арендой.

На третьем месте в рейтинге расположился проспект Революции в Воронеже (29 тыс рублей), а на четвертом — Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (25 тыс рублей).

Омск оказался на пятой строчке в рейтинге. Аренда на проспекте Мира стоит 24 тыс рублей за квадратный метр в год — это максимум в городе по итогам 2022 года. Вместе с Омском пятое место делит Краснодар, где располагается улица Красная. В центре южного города аренда стоит столько же, сколько и в центре омских Нефтяников.

Ранее Город55 сообщал, что с 9 января 2023 года в кинотеатре «Кристалл» на проспекте Мира в  Омске откроется новое отделение МФЦ. Вероятно, для госорганизаций аренда помещений в здании КДЦ не стала слишком дорогой.

«Скоро на всех экранах страны». Новый офис МФЦ в Омске откроют в досуговом центре
Узнать подробнее
#Город#Экономика#Новости#Омск#Россия#Аренда#Вероника Жукова
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Сегодня, 05:43
Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво
Сегодня, 05:17
В Омске выбрали подрядчиков для ликвидации свалок возле двух кладбищ
Сегодня, 04:27
Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»
Сегодня, 03:51
Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение
Сегодня, 05:58