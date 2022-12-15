Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России

Омск оказался на пятой строчке в рейтинге. Аренда на проспекте Мира стоит 24 тыс рублей за квадратный метр в год — это максимум в городе по итогам 2022 года. Вместе с Омском пятое место делит Краснодар, где располагается улица Красная. В центре южного города аренда стоит столько же, сколько и в центре омских Нефтяников.