Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск департамента имущественных отношений городской администрации к ООО «Облремстройсервис». Речь идет о взыскании долга за аренду земли, который составляет, по данным мэрии, 301 тысячу рублей.
Суд постановил удовлетворить требования истца частично: «Облремстройсервису» придется заплатить 137 тысяч в счет арендной платы за 2017 – 2018 годы и еще 39 тысяч – в виде пени. Решение должно вступить в силу в течение 15 дней с момента принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.
Согласно данным ресурса Rusprofile, ООО «Облремстройсервис» было ликвидировано в июне 2021 года. Оно специализировалось на оптовой торговле электрической бытовой техникой. Руководил им Алексей Хомицкий, известный омский ресторатор, владелец заведений «Абсенто Море» и «Где же кролик?».