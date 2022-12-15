Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»

Суд постановил удовлетворить требования истца частично: «Облремстройсервису» придется заплатить 137 тысяч в счет арендной платы за 2017 – 2018 годы и еще 39 тысяч – в виде пени. Решение должно вступить в силу в течение 15 дней с момента принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.