Новый светофор. В Омске снова «перекраивают» движение в центре города

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что дептранс изменил движение на одном из самых важных перекрестков города. Светофор на ул. Гусарова, в направлении ул. Рабиновича дополнили новой секцией. Сообщается, что сделано это для безопасности пешеходов.
Дополнительная секция светофора на перекрестке Гусарова — Фрунзе — Булатова разрешает поворот направо, на Фрунзенский мост одновременно с левым поворотом в том же направлении.
«Анализ транспортного потока, проведенный после введения корректировки, показал эффективность внесенных изменений. В вечерний и утренний часы пик существенно снизилась транспортная нагрузка на данный участок улично-дорожной сети и уменьшилось время проезда перекрестка, — прокомментировала заместитель директора департамента транспорта Марина Растогуева.
Также анонсировали следующие изменения на перекрестке:
Напомним, что на ул. Гусарова перед этой развязкой недавно запретили парковаться на четной стороне улицы, чтобы минимизировать заторы.