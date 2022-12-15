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Новый светофор. В Омске снова «перекраивают» движение в центре города

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
иллюстрация

На одной из важнейших развязок Омска откорректировали светофор

Дорожный паззл. Движение на омском перекрестке Гусарова — Фрунзе — Булатова снова изменили.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что дептранс изменил движение на одном из самых важных перекрестков города. Светофор на ул. Гусарова, в направлении ул. Рабиновича дополнили новой секцией. Сообщается, что сделано это для безопасности пешеходов.

Дополнительная секция светофора на перекрестке Гусарова — Фрунзе — Булатова разрешает поворот направо, на Фрунзенский мост одновременно с левым поворотом в том же направлении.

«Анализ транспортного потока, проведенный после введения корректировки, показал эффективность внесенных изменений. В вечерний и утренний часы пик существенно снизилась транспортная нагрузка на данный участок улично-дорожной сети и уменьшилось время проезда перекрестка, — прокомментировала заместитель директора департамента транспорта Марина Растогуева.

Также анонсировали следующие изменения на перекрестке:

  •  с крайней левой полосы разрешат поворот налево в сторону ул. Герцена;
  •  со средней полосы — разрешат движение прямо и поворот налево;
  •  с крайней правой полосы — поворот направо в направлении Фрунзенского моста на разрешающий сигнал дополнительной секции.

Напомним, что на ул. Гусарова перед этой развязкой недавно запретили парковаться на четной стороне улицы, чтобы минимизировать заторы.

Фото: скриншот 2GIS
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Департамент транспорта#Светофор#Перекресток#Изменение движения
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