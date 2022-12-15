Новый светофор. В Омске снова «перекраивают» движение в центре города

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что дептранс изменил движение на одном из самых важных перекрестков города. Светофор на ул. Гусарова, в направлении ул. Рабиновича дополнили новой секцией. Сообщается, что сделано это для безопасности пешеходов.