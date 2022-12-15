Наследил за границей. Омский школьник «заминировал» около 300 учреждений в Белоруссии

Напомним, как ранее сообщал Город55, поводом для таких деяний, по признаниям самого школьника, стала месть одноклассникам и несчастная любовь. Таким вот оригинальным способом подросток просто мстил своим обидчикам. В частности, как рассказали Городу55 в следствии, рассылки с сообщениями о ложных актах терроризма омич посылал под ником родителя одной из своих одноклассниц.