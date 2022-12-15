Наследил за границей. Омский школьник «заминировал» около 300 учреждений в Белоруссии

Неожиданное продолжение получила громкая история об 17-летнем омском школьнике, который отправил около 218 сообщений о ложных актах терроризма и тем самым «заминировал» порядка 800 различных зданий и учреждений по всей России. Следы юного минера нашлись и в Белоруссии.
«К нам обратились коллеги из Белоруссии. Прислали материалы, мы все проверили и выяснили, что наш фигурант причастен к ложным сообщениям об актах терроризма и в Союзном государстве. На данный момент уже установлено, что там он «заминировал» около 300 различных учреждений», – рассказал Городу55 руководитель Третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Александр Сертаков.
В итоге на юного омича, который уже отвечает перед судом за лжеминирования в России, возбуждено еще одно уголовное дело.
Напомним, как ранее сообщал Город55, поводом для таких деяний, по признаниям самого школьника, стала месть одноклассникам и несчастная любовь. Таким вот оригинальным способом подросток просто мстил своим обидчикам. В частности, как рассказали Городу55 в следствии, рассылки с сообщениями о ложных актах терроризма омич посылал под ником родителя одной из своих одноклассниц.
«Иногда за одну рассылку он отсылал сообщения сразу в 8-10 учреждений. Таких писем только в России набралось порядка 218, а зданий и учреждений в разы больше», – поясняет Городу55 Сертаков.
В Российской Федерации школьник-минер рассылал подобные письма в школы и больницы, государственные учреждения и силовые структуры в Омске, Волгограде, Нижнем Новгороде, в Керчи, Калуге и других городах, число которых перевалило за 34. Подобные объекты он выбирал и в Белоруссии.