Новость № 1. Омич лечился в противотуберкулезном диспансере. Находясь там, он познакомился с двумя пациентами, которым предложил заняться незаконной торговлей наркотиками. Один из них организовал канал сбыта синтетических наркотиков, второй искал покупателей среди пациентов, а третий доставлял товар на территорию диспансера. Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело мужчин.