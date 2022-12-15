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Наркотики в больнице, наркотики в Интернете и школьник-минер. Омск сегодня

Сегодня, 14:07
Фото: Город55
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Итоги четверга по версии Города55.

Новость № 1. Омич лечился в противотуберкулезном диспансере. Находясь там, он познакомился с двумя пациентами, которым предложил заняться незаконной торговлей наркотиками. Один из них организовал канал сбыта синтетических наркотиков, второй искал покупателей среди пациентов, а третий доставлял товар на территорию диспансера. Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело мужчин.

Трех омичей начали судить за торговлю наркотиками в противотуберкулезном диспансере
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Новость № 2. Куйбышевский районный суд Омска рассмотрит дело 11 омичей,  которые занимались межрегиональной перевозкой крупных партий синтетических наркотиков, а также их распространением с помощью тайников-закладок. Их обвинили в совершении 58 преступлений, а вовремя обысков изъяли более трех килограммов наркотиков.

Наказание за «синтетику». 11 омичей пойдут под суд за продажу наркотиков в сети
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Новость № 3. 17-летний омский школьник отправил около 218 сообщений о ложных актах терроризма и тем самым «заминировал» порядка 800 различных зданий по всей России из-за мести одноклассникам и несчастной любви. Следы школьника-минера нашлись и в Белоруссии. На юного омича завели уголовные дела.

Наследил за границей. Омский школьник «заминировал» около 300 учреждений в Белоруссии
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#Юлия Бармина#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики#Туберкулезный диспансер#Терроризм#Город#Новости#Омск#Омская область
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