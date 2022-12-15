Морозы в помощь. В Омске во время дикого похолодания окончательно замерзли реки

В министерстве транспорта Омской области объявили об открытии всех девяти ледовых переправ в регионе. Последней открыли переправу «Большереченская» — она соединяет Большеречье и с. Артын.
К 15 декабря толщина льда составляет 23 см. Пока переправа способна выдержать до 5 тонн — вес легковой машины. Вблизи переправы установлены все знаки и указатели. Тем не менее, омичей просят быть осторожными и внимательными при передвижению по переправам.
Всего в регионе с начала зимы было открыто девять переправ через Иртыш: