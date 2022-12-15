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Морозы в помощь. В Омске во время дикого похолодания окончательно замерзли реки

Сегодня, 06:25
Фото: 55.mchs.gov.ru

В Омской области открыли все девять ледовых переправ

Последнюю переправу открыли в Большереченском районе.

В министерстве транспорта Омской области объявили об открытии всех девяти ледовых переправ в регионе. Последней открыли переправу «Большереченская» — она соединяет Большеречье и с. Артын.

К 15 декабря толщина льда составляет 23 см. Пока переправа способна выдержать до 5 тонн — вес легковой машины. Вблизи переправы установлены все знаки и указатели. Тем не менее, омичей просят быть осторожными и внимательными при передвижению по переправам.

Всего в регионе с начала зимы было открыто девять переправ через Иртыш:

  • В Черлакском районе «Черлакская» ледовая переправа с грузоподъемностью пока в 2 тонны;
  • В Большереченском районе «Большереченская» ледовая переправа с грузоподъемностью пока в 3 тонны;
  • В Знаменском районе «Знаменская» и «Усть-Шишовская» ледовые переправы с грузоподъемностью пока в 5 тонн;
  • В Усть-Ишимском районе «Аксеновская» ледовая переправа с грузоподъемностью пока в 3 тонны и «Никольская» ледовая переправа с грузоподъемностью в 5 тонн;
  • В Тевризском районе «Белоярская», «Изюкская» и «Бородинская» ледовые переправы с грузоподъемностью пока в 5 тонн.
Это случилось! Омичи смогут ходить по воде без страха утонуть
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#Город#Ольга Акамова#Новости#Омская область#Омск#Переправы#Лед#Спасатели
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