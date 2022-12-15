Морозы в помощь. В Омске во время дикого похолодания окончательно замерзли реки

К 15 декабря толщина льда составляет 23 см. Пока переправа способна выдержать до 5 тонн — вес легковой машины. Вблизи переправы установлены все знаки и указатели. Тем не менее, омичей просят быть осторожными и внимательными при передвижению по переправам.