МЧС РФ использует возможности ИИ в борьбе с последствиями половодья

По словам Яцуценко, таким образом стало возможным вычислить регионы и населенные пункты, попадающие в группу риска. Нейросеть анализирует полученные из космоса и посредством аэрофотосъемки снимки, на основе которых выстраивает модель развития паводка. Весной этого года таким образом удалось существенно снизить ущерб от возможного затопления в акватории реки Лены.