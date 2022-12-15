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МЧС РФ использует возможности ИИ в борьбе с последствиями половодья

Сегодня, 18:50
Специалисты МЧС предупреждают возможные последствия весеннего таяния снега с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Как рассказал замглавы ведомства Виктор Яцуценко, с применением технологий ИИ анализируются критерии, влияющие на прохождение половодья весной. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на ТАСС.

По словам Яцуценко, таким образом стало возможным вычислить регионы и населенные пункты, попадающие в группу риска. Нейросеть анализирует полученные из космоса и посредством аэрофотосъемки снимки, на основе которых выстраивает  модель развития паводка. Весной этого года таким образом удалось существенно снизить ущерб от возможного затопления в акватории реки Лены.

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