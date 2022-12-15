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Как сыр в масле каталась. Омичка набрала кредитов на свою сестру

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI

Омичка набрала кредитов на 400 тысяч на свою сестру

Женщина притворилась родственницей и оформила на нее два кредита.

В Омской области суд рассмотрит уголовное дело, которое завели на жительницу Горьковского района. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Следователи выяснили, что в феврале 2022 года омичка установила себе на телефоне приложение «Сбербанк Онлайн» с банковскими данными своей сестры, после чего подключила все к своему номеру телефона. Затем она начала выдавать себя за сестру, оформила кредит на 104 тыс рублей, а затем на 277 тыс рублей.

Общая сумма ущерба составила более 382 тыс рублей. Эти деньги омичка использовала на собственные нужды. Своими действиями она причинила банку ущерб в крупном размере.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Банк
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