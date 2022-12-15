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Издевался над питомцем. Жестокий омич отрезал домашней кошке хвост

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

41-летний омич отрезал ножом хвост домашней кошки

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Октябрьского округа, которая рассказала о жестоком обращении с животным.

Девушка рассказала, что вернулась домой и обнаружила на полу пятна крови. Оказалось, что 41-летний сожитель ее матери отрезал хвост домашней кошки кухонным ножом. Омичка остановила кровь и оказала питомцу первую медицинскую помощь. В ветеринарную клинику обращаться не стала.

Сотрудник полиции отправил девушку на судебно-ветеринарную экспертизу. По заключению эксперта, нанесенное механическое повреждение привело к увечью животного.

Подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. С животным сейчас все хорошо, добавили в ведомстве.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Кошка#Нож
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