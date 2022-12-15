Издевался над питомцем. Жестокий омич отрезал домашней кошке хвост

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Октябрьского округа, которая рассказала о жестоком обращении с животным.
Девушка рассказала, что вернулась домой и обнаружила на полу пятна крови. Оказалось, что 41-летний сожитель ее матери отрезал хвост домашней кошки кухонным ножом. Омичка остановила кровь и оказала питомцу первую медицинскую помощь. В ветеринарную клинику обращаться не стала.
Сотрудник полиции отправил девушку на судебно-ветеринарную экспертизу. По заключению эксперта, нанесенное механическое повреждение привело к увечью животного.
Подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, мужчине грозит до трех лет лишения свободы. С животным сейчас все хорошо, добавили в ведомстве.