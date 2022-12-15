Эксперты прокомментировали небольшой рост курса USD

По словам аналитика УК “Альфа-Капитал” Александра Джиоева, финансисты ожидали курс в 60-65 рублей за евро. В этом коридоре евро скорее всего продержится до конца года. Рубль немного ослабел в ожидании последствий принятого в ЕС постановления об эмбарго на российскую нефть, пишет газета “Известия”.