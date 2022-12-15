Эксперты прокомментировали небольшой рост курса USD

По словам аналитика УК “Альфа-Капитал” Александра Джиоева, финансисты ожидали курс в 60-65 рублей за евро. В этом коридоре евро скорее всего продержится до конца года. Рубль немного ослабел в ожидании последствий принятого в ЕС постановления об эмбарго на российскую нефть, пишет газета “Известия”.
Также Джиоев напомнил об избыточном предложении иностранных валют внутри России, поэтому предпосылок для значительного ослабления рубля нет.
Начальник аналитического управления банка “Зенит” Владимир Евстифеев сообщил, что краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной, поскольку восстановление нефтяных цен пока вряд ли возможно. Также, по его словам, большинство внешних факторов не способствуют росту российской валюты.
До начала активной фазы налогового периода декабря курс доллара, вероятно, будет находиться в границах 62–65 рублей (65–68 рублей за евро). Это соотношение сохранится до конца года.
Евстифеев заметил, что в декабре эксперты оценивают объём основных налогов в декабре в 3,1 трлн рублей, это примерно на треть больше чем ноябрьские показатели. В условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты, чтобы снизить риски переноса этих позиций через новогодние каникулы.