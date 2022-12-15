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Депутат Госдумы рассказала о причинах роста тарифов ЖКХ

Сегодня, 13:59
На протяжении многих лет россиян тревожит рост тарифов ЖКХ. В разных субъектах страны или даже в районах одного населенного пункта причины роста могут быть разными.

Об этом рассказала в беседе с Общественной службой новостей зампред Госдумы по строительству и ЖКХ и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Прежде всего, чиновница отметила, что тарификация не зависит от управляющей компании. Услуги ЖКХ курирует государство. Делается это в два этапа.

Сначала государство устанавливает на федеральном уровне потолок для общего платежа за все услуги ЖКХ для определенного региона. Субъекты, как правило, обосновывают необходимость инвестпрограмм.

После этого регионы на основании тарифных заявок предприятий определяют стоимость конкретного резерва на том или ином источнике.

Уточняется, что на 2023 год предельный потолок составляет 9%.

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