53 тысячи «мертвых душ». В Омской области на брошенных дачах много лет живет беда

Пропадают и членские взносы за много лет, от зарослей страдают соседи. А изъять участок обратно в собственность государства или кооператива не так-то просто. Часто участки приватизированы, владелец давно умер, а наследники могут и не знать, что осталась дача. Председателям же найти возможных наследников еще сложнее, чем живых собственников.