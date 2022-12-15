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53 тысячи «мертвых душ». В Омской области на брошенных дачах много лет живет беда

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
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В Омской области хотят «отобрать» у собственников 53 тысячи дачных участков

«Бесплодные земли» почти по Стивену Кингу. В Омской области одних только брошенных дачных участков насчитали больше 50 тысяч. Собственников, порой, определить невозможно, а брошенные участки представляют опасность.

«Вести-Омск» поговорили с главой омского отделения Союза садоводов России Виктором Бобырем о проблемах заброшенных участков и о возможных изменениях в законодательстве в связи с бедой.

В Госдуме первое чтение прошел законопроект о внесении поправок в 217-ФЗ. Поправки призваны упростить изъятие брошенных участков у пропавших собственников. По словам Виктора Бобыря, в Омской области одних только брошенных дач 53 тысячи. И наш регион такой не один.

Люди забрасывают ранее выданные или купленные участки, бесхозная земля зарастает сорняками в человеческий рост, там же скапливается мусор. Все это приводит к пожарам. Да и просто земля не используется по назначению, некому за ней ухаживать.

Председатели дачных кооперативов получают штрафы за нескошенную траву, тратят много времени и сил на поиск пропавших хозяев, но сведений у СНТ о местонахождении собственника может и не быть.

Пропадают и членские взносы за много лет, от зарослей страдают соседи. А изъять участок обратно в собственность государства или кооператива не так-то просто. Часто участки приватизированы, владелец давно умер, а наследники могут и не знать, что осталась дача. Председателям же найти возможных наследников еще сложнее, чем живых собственников.

«Земля должна отойти в собственность государства, а оно уже должно распоряжаться, как с ними поступить. Сейчас есть предложения отдать их малообеспеченным гражданам», — прокомментировал ситуацию Виктор Бобырь.

Помимо заброшенных дач такую же проблему порождают и другие участки сельскохозяйственного назначения в стране и в Омской области.

Напомним, что недавно омские садоводы из СНТ «Дары Сибири» выиграли суд. По их участкам ходили посторонние из-за золошлакопровода ТЭЦ-3. Садоводы доказали, что могут «закрыться» от посторонних, поскольку золошлакопровод давно не используется.

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#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Россия#Госдума РФ#Поправки#Дача#Снт
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