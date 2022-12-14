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Зима-холода. Из-за мороза в Центральном округе Омска сломался светофор

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
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Из-за низкой температуры в Омске сломался светофор на улице Завертяева

Ремонтные работы будут проводиться с 14 по 16 декабря.

По сообщению департамента транспорта администрации города Омска, на улице Завертяева, между остановками общественного транспорта «Онкодиспансер» и «По требованию» сломался светофор.

Из-за холодной погоды из строя вышел автоматический контроллер, который отвечает за светофорное регулирование. Ремонтные работы займут два дня — с 14 по 16 декабря.

В ведомстве отметили, что в этот период всем водителям и пешеходам стоит предельно внимательными, руководствоваться правилами дорожного движения и переходить дорогу по пешеходным переходам.

#Юлия Бармина#Город#Касается каждого#Новости#Омск#Светофор#Ремонт#Мороз
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