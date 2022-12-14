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Жителя Омской области задержали за незаконную охоту на косуль

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
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28-летний житель Называевска убил трех косуль недалеко от села Покровка.

По сообщению УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело за незаконную охоту в Называевске.

В полицию поступило сообщение от охотинспектора, который рассказал, что он остановил автомобиль Mazda BT-50, в салоне которого обнаружил три туши косули.

Водителем оказался 28-летний житель Называевска. По предварительным данным, он убил диких животных в лесном массиве недалеко от села Покровка. У мужчины изъяли незарегистрированное охотничье ружье «ИЖ-58М» 12 калибра, один патрон, три туши косули, рюкзак с вещами, фонарь, автомобиль и пластиковое корыто. Дознаватель назначил проведение нескольких экспертиз.

За незаконную охоту с причинением крупного ущерба мужчине грозит лишение свободы на два года.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Называевск#Охота#Убийство#Косуля
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