Жителя Омской области задержали за незаконную охоту на косуль

Водителем оказался 28-летний житель Называевска. По предварительным данным, он убил диких животных в лесном массиве недалеко от села Покровка. У мужчины изъяли незарегистрированное охотничье ружье «ИЖ-58М» 12 калибра, один патрон, три туши косули, рюкзак с вещами, фонарь, автомобиль и пластиковое корыто. Дознаватель назначил проведение нескольких экспертиз.