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Житель Омской области забил супругу до смерти из-за желания сходить в гости

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI
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От тяжелых травм женщина скончалась в районной больнице.

В Называевском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» на 59-летнего местного жителя. Его жертвой стала 53-летняя супруга.

«Ночью 12 декабря в „Называевскую ЦРБ“ с тяжелыми травмами доставили женщину. Несмотря на все усилия врачей она скончалась. В тот же день был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался муж погибшей», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По версии следствия, травмы женщина получила еще 10 декабря после бурной ссоры с супругом. Как выяснил Город55, в тот день женщина засобиралась в гости к знакомым, чему воспротивился муж.  Последний задержал супругу дома, началась ругань, во время которой подозреваемый жестоко избил жену.

Только через день пострадавшую с травмами привезли в больницу, где женщина и скончалась. Сейчас супруг умершей задержан, следователь намерен ходатайствовать перед судом об его аресте.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Называевский район#Уголовное дело#Смерть#Убийство
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