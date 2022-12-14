Житель Омской области забил супругу до смерти из-за желания сходить в гости

По версии следствия, травмы женщина получила еще 10 декабря после бурной ссоры с супругом. Как выяснил Город55, в тот день женщина засобиралась в гости к знакомым, чему воспротивился муж. Последний задержал супругу дома, началась ругань, во время которой подозреваемый жестоко избил жену.