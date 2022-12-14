Житель Омской области забил супругу до смерти из-за желания сходить в гости

В Называевском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» на 59-летнего местного жителя. Его жертвой стала 53-летняя супруга.
«Ночью 12 декабря в „Называевскую ЦРБ“ с тяжелыми травмами доставили женщину. Несмотря на все усилия врачей она скончалась. В тот же день был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался муж погибшей», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По версии следствия, травмы женщина получила еще 10 декабря после бурной ссоры с супругом. Как выяснил Город55, в тот день женщина засобиралась в гости к знакомым, чему воспротивился муж. Последний задержал супругу дома, началась ругань, во время которой подозреваемый жестоко избил жену.
Только через день пострадавшую с травмами привезли в больницу, где женщина и скончалась. Сейчас супруг умершей задержан, следователь намерен ходатайствовать перед судом об его аресте.