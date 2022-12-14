Житель Омской области забил супругу до смерти из-за желания сходить в гости

Posted 14 декабря 2022, 04:48
Published 14 декабря 2022, 04:48
Modified 14 декабря 2022, 04:50
Updated 14 декабря 2022, 04:50
В Называевском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» на 59-летнего местного жителя. Его жертвой стала 53-летняя супруга.
«Ночью 12 декабря в „Называевскую ЦРБ“ с тяжелыми травмами доставили женщину. Несмотря на все усилия врачей она скончалась. В тот же день был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался муж погибшей», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По версии следствия, травмы женщина получила еще 10 декабря после бурной ссоры с супругом. Как выяснил Город55, в тот день женщина засобиралась в гости к знакомым, чему воспротивился муж. Последний задержал супругу дома, началась ругань, во время которой подозреваемый жестоко избил жену.
Только через день пострадавшую с травмами привезли в больницу, где женщина и скончалась. Сейчас супруг умершей задержан, следователь намерен ходатайствовать перед судом об его аресте.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]