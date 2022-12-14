Жилой комплекс здорового человека. «Зеленый остров» делает ставку на спорт

Спорт — это действительно норма жизни, важный социальный запрос, который должен учитываться при строительстве современных жилых кварталов. Сейчас в Омске подобный проект как раз реализуется: до конца 2023 года в центре города вырастут две новые высотки бизнес-класса — ЖК «Зеленый остров» по адресу 1-я Затонская, дом 1 и 2.
Помимо удачного расположения вблизи одноименного парка на берегу Иртыша, ЖК отличается хорошо продуманной эргономикой, которую подсмотрели, конечно, в столице. Возможностей для спортсменов там несравнимо больше, а это значит, что регионам необходимо развиваться в этом направлении — не только поддерживать любительский интерес к спорту, но и взращивать свои таланты.
На днях в Москве состоялась итоговая конференция Союза ММА России, приуроченная к 10-летию организации. На ней почетные премии получили представители омского бойцовского клуба «Ермак»: чемпионка мира по ММА Ольга Лагодная была признана лучшей спортсменкой, а мастер спорта международного класса, старший тренер сборной Омской области и юношеской сборной России по ММА Георгий Емельянов стал лучшим тренером 2022 года. Титулованного спортсмена не даром называют «профессором» единоборств, он обучает премудростям миксфайта множество омских мальчишек, воспитывает в них не только физическую выносливость, но и силу духа. Омск по праву может гордиться этими спортсменами и брать с них пример. ЖК «Зеленый остров» поздравляет омичей с заслуженными наградами и желает новых побед.
Собственники жилого комплекса всячески поддерживают стремление омичей вести здоровый образ жизни, и не исключено, что новые чемпионы будут делать свои первые шаги в спорте именно на площадке у дома. Поэтому в ЖК «Зеленый остров» во главу угла ставят инфраструктуру современных кварталов, которая должна удовлетворять потребности жильцов в поддержании здорового и активного образа жизни. Для этого в проекте ЖК предусмотрен свой фитнес-клуб на 18 этаже. Здесь будут кардио- и силовые тренажеры, раздевалки, душевые, сауна и даже фитнес-бар, а приятным бонусом станут панорамные виды на реку и парк.
Но если видов будет не достаточно и захочется вдохнуть свежего воздуха, к услугам местных жильцов — велодорожка вдоль затона Иртыша. Застройщик проложит ее в границах своего участка, ширина будет очень комфортной — 9,5 метра. Места хватит и велосипедистам, и бегунам, и мамам с колясками.
Позаниматься спортом жильцы смогут и во дворе жилого комплекса: здесь планируются не только детская, но и спортивная площадки со специальным покрытием. Ландшафтный дизайн оценят любители пеших прогулок — проводить время на территории «Зеленого острова» будет вдвойне приятнее, особенно с учетом того, что парковок здесь не будет — только под землей и за ограждением.
Кровля у жилого комплекса тоже будет эксплуатируемой — ее застелют террасной доской и организуют пространство для отдыха, установят спортивный инвентарь. Таким образом, здесь будет удобно не только устроить завтрак на свежем воздухе, но и позаниматься йогой, например.
Расположение в экологически чистом месте, повышенная шумоизоляция и высококлассное остекление квартир, большой подземный паркинг с доступом к скоростным лифтам, лобби-бар на первом этаже и авторский дизайн мест общего пользования — это то, что выгодно отличает «Зеленый остров». Помимо прочего, проект застройщика предусматривает удобную развязку для выезда из жилого комплекса. В частности, будет расширена улица 1-я Затонская. В будущем здесь появятся два детских сада и школа, их строительство начнется в 2024 году, параллельно со сдачей основных объектов в эксплуатацию.
Квартиры в ЖК «Зеленый остров» продаются со свободной планировкой и улучшенной черновой отделкой, есть возможность объединения. Площадь найдется на любой вкус — от 42,7 до 164,4 кв. метров. Цены — в рынке, квадрат здесь стоит от 130 тыс рублей. Купить квартиру можно уже сейчас: по договору долевого участия через эскроу-счета с банковской гарантией, в рассрочку или в ипотеку.
Отдел продаж ЖК «Зеленый остров» расположен прямо на остановке общественного транспорта «Городок Водников» (ул. Красный Путь, 127б), тел.: +7 (38-12) 99-99-99. Проектная и разрешительная документация доступны на сайте greendom55.ru.
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