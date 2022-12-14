Жилой комплекс здорового человека. «Зеленый остров» делает ставку на спорт

На днях в Москве состоялась итоговая конференция Союза ММА России, приуроченная к 10-летию организации. На ней почетные премии получили представители омского бойцовского клуба «Ермак»: чемпионка мира по ММА Ольга Лагодная была признана лучшей спортсменкой, а мастер спорта международного класса, старший тренер сборной Омской области и юношеской сборной России по ММА Георгий Емельянов стал лучшим тренером 2022 года. Титулованного спортсмена не даром называют «профессором» единоборств, он обучает премудростям миксфайта множество омских мальчишек, воспитывает в них не только физическую выносливость, но и силу духа. Омск по праву может гордиться этими спортсменами и брать с них пример. ЖК «Зеленый остров» поздравляет омичей с заслуженными наградами и желает новых побед.