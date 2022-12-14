Законопроект ЕР и Минтруда позволит избежать роста безработицы

Обсуждение документа проводилось под руководством председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который с этой целью провел встречу с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов, пишет rostovgazeta.ru.
Медведев особо подчеркнул, что в новом законе необходимо присутствие понятий занятости, платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного бизнеса, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил предоставить гарантии трудовых прав жителям новых территорий и мобилизованным.
Координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев поделился подробностями о содержании законопроекта. В частности, проект вносит в законодательство новую категорию – работников, находящихся под риском увольнения.
Исаев выразил удовлетворение тем, что в законопроекте содержится право граждан обращаться в службу занятости и получать помощь не только по месту постоянной прописки, как в данный момент, но и по месту фактического проживания. Самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже смогут в полной мере воспользоваться услугами службы занятости, получая максимальный размер пособия по безработице.
Также Андрей Исаев привлек внимание к регулированию деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления выделены в отдельные законопроекты.
Разработку законов-спутников высоко оценили Дмитрий Медведев, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Помимо этого, в закон о занятости могут быть введены пункты о мерах поддержки для работодателей, которые создают рабочие места для членов семей мобилизованных, и о целенаправленной помощи таким семьям. Об этом информирует сайт ER.RU.
В заключение Дмитрий Медведев указал, что законопроект можно готовить к рассмотрению.