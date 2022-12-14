Законопроект ЕР и Минтруда позволит избежать роста безработицы

Исаев выразил удовлетворение тем, что в законопроекте содержится право граждан обращаться в службу занятости и получать помощь не только по месту постоянной прописки, как в данный момент, но и по месту фактического проживания. Самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже смогут в полной мере воспользоваться услугами службы занятости, получая максимальный размер пособия по безработице.