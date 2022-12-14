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«Выплачивают только по 50%». Омские медики пожаловались на задержку зарплат

Сегодня, 02:36
Фото: 1MI

Омские врачи пожаловались на задержку зарплат перед Новым годом

В минздраве пообещали, что медики получат зарплаты до конца недели.

В паблике «Регион 55» появилась анонимная жалоба от врачей Омской областной клинической больницы, которая находится на улице Березовой. Автор поста рассказал, что в медицинском учреждении начали систематически задерживать зарплату — выплачивают по 50%.

Медики переживают, что скоро Новый год, а у них не будет денег на подарки собственным детям. В пресс-службе регионального минздрава прокомментировали эту ситуацию.

«Со всеми сотрудниками Областной клинической больницы окончательный расчет по оплате труда за ноябрь будет осуществлен до 16 декабря, — рассказали в ведомстве. — Две даты выплат связаны с разными источниками финансирования данных расходов».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Врач#Зарплата#Минздрав Омской области
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